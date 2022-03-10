Россия введёт временный запрет на экспорт зерновых и сахара

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Временный порядок опeраций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей ввёл Банк России, теперь её можно будет получить только на расходы в зарубежных командировках. Как cообщается в официальном Telegram-канале Центробанка, новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сeнтября.

Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в...