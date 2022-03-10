18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россия введёт временный запрет на экспорт зерновых и сахара

21:00, 10 марта 2022
Россия введёт временный запрет на экспорт зерновых и сахара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Таможенная подкомиссия одобрила решение о запрете на экспорт зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Данное решение будет распространяться на экспорт в третьи страны. Отмечается, что поставки в зону ЕАЭС будут разрешены на основании постановления Минсельхоза.

Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз зерновых культурбелого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, — сообщили в ведомстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что из-за массовой приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ правительство может ввести внешнее управление на предприятиях. По его словам, власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео