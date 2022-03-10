Россия введёт временный запрет на экспорт зерновых и сахара
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:00, 10 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Таможенная подкомиссия одобрила решение о запрете на экспорт зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Данное решение будет распространяться на экспорт в третьи страны. Отмечается, что поставки в зону ЕАЭС будут разрешены на основании постановления Минсельхоза.
Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, — сообщили в ведомстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что из-за массовой приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ правительство может ввести внешнее управление на предприятиях. По его словам, власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны.