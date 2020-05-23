В России число выздоровевших от коронавируса превысило 107 тысяч

https://static.news.ru/photo/67553948-9cca-11ea-ba56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выписано из больниц после лечения коронавируса 8 111 человек. Такие данные сообщили в федеральном оперативном штабе.

В частности, в столице выздоровел 3831 пациент за сутки, 464 человека выписали в Московской области, 288 в Ямало-Ненецком автономном округе, 265 в Санкт-Петерубурге. Всего по состоянию на утро 23 мая от инфекции в стране излечились 107 936 человек.

За последние сутки зафисировано 9434 новых случаев инфицирования. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений.

Также за сутки зарегистрировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 388 человек, писал NEWS.ru.