В России четвёртый раз подряд обновился максимум смертей от COVID

В России зафиксирован четвёртый подряд антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие стуки жертвами инфекции стали 799 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Всего в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 146 868 человек.

За последние сутки в стране выявлены 25 704 новых случая заражения. Общее количество заболевших к настоящему времени превысило 5,9 млн человек.

С начала пандемии выздоровели более 5,3 млн человек. Из них 21 932 пациента были выписаны из больниц за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1,1 млн человек.

В Москве, которая по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в стране, зафиксировано 5382 новых случая заражения. Выздоровели 8032 человека и 105 скончались.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России сменой доминирующего штамма инфекции. По его словам, высокий уровень заболеваемости в стране может сохраниться ещё в течение одного-полутора месяцев.