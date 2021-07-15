В России четвёртый раз подряд обновился максимум смертей от COVID

В России зафиксирован четвёртый подряд антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие стуки жертвами инфекции стали 799 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.
Всего в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 146 868 человек.
За последние сутки в стране выявлены 25 704 новых случая заражения. Общее количество заболевших к настоящему времени превысило 5,9 млн человек.
С начала пандемии
В Москве, которая по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в стране, зафиксировано 5382 новых случая заражения. Выздоровели 8032 человека и 105 скончались.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России сменой доминирующего штамма инфекции. По его словам, высокий уровень заболеваемости в стране может сохраниться ещё в течение одного-полутора месяцев.