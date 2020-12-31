Россиян будут наказывать за курение на территории вузов и больниц

https://static.news.ru/photo/26680c4c-4c1c-11eb-ad15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Должностных лиц больниц, вузов, колледжей, техникумов и других объектов начнут привлекать к административной ответственности за курение на их территории не в специально отведённом месте.

С 1 января в России начали действовать новые правила противопожарного режима, которые подразумевают запрет на курение на объектах здравоохранения, образования и транспорта.

В этих правилах запрет на курение — не защита от дыма. Мы привлекаем к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а не за курение в неустановленном месте в соответствии с КоАП, — пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

По его словам, в случае если инспектор Госпожнадзора придёт в учреждение с проверкой и увидит, что люди курят на территории вне отведённой зоны, то он вряд ли станет составлять протокол в отношении курильщиков, а оштрафует должностное лицо, которое не обеспечило специальное место, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что запрет на оставление без присмотра в жилых домах зажжённых свечей и непотушенных сигарет, а также на запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий начал действовать в России с 1 января 2021 года.

С 1 января в России начали действовать новые правила противопожарного режима. В целом они не сильно отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, о которых нужно знать.