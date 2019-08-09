https://static.news.ru/photo/bcfe61e6-bcc2-11e9-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, закрепляют право бесплатного и свободного вылова рыбы. Нововведения и всякого рода ограничения лишь обобщают ранее действующие нормы. Об этом заявил начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других, — подчеркнул он в интервью « Российской газете ».

Он отметил, что закон запрещает использовать при вылове сети, однако этот запрет не будет действовать в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где такой метод рыбалки является основным источником пропитания. Однако это единственное послабление для данных регионов. Там, так же, как и везде, будут введены суточные нормы вылова рыбы, а также будет запрещено использование электроудочек.

Ранее, как News.ru писал, с 1 января 2020 года в России вступят в силу новые правила любительской рыбалки. Новый закон гарантирует «бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях». При этом будет введён запрет на рыбалку с использованием взрывчатых и химических веществ.