В Роспотребнадзоре рассказали о правильном ношении масок в жару

https://static.news.ru/photo/32789d7c-a625-11eb-9a6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск получить тепловой удар из-за ношения маски невелик, серьёзно нарушить теплообмен она не способна, но от средств защиты тёмного цвета лучше отказаться в пользу светлых. Так считают в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты, — отметили специалисты ведомства.

Они указали, что в жару следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову стоит защитить от солнца лёгким головным убором. Это поможет обеспечить нормальный теплообмен. Ещё одной рекомендацией экспертов является более частая замена масок, поскольку они быстро становятся влажными, что понижает эффективность защиты.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса может завершиться в России примерно через полгода. Такое мнение высказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, наиболее реалистичным сроком является ноябрь.