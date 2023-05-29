В Роспотребнадзоре предупредили об опасности самцов клещей В Роспотребнадзоре назвали опасностью самцов клещей их способность быстро присасываться к жертве

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Самцы клещей представляют такую же опасность, как и самки, предупредили в Роспотребнадзоре. У особей при этом наблюдаются различия в питании. Так, самки присасываются к жертве в течение нескольких суток, в то время как самцы могут прикрепиться к человеку всего за полчаса, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на ведомство.

Как уточняет издание, членистоногие могут быть заразны вне зависимости от пола. Кроме того, укус самца клеща может оказаться для человека незамеченным. Сотрудники Роспотребнадзора пояснили, что самец может быстрее отпасть из-за слабого ротового аппарата.

Россиянам порекомендовали обращать внимание на возникающие симптомы. При появлении подозрений на укус клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Специалист диагностической лаборатории Алена Гуляева ранее посоветовала выбирать светлую одежду, которая максимально защищает кожу, для прогулок на природе, чтобы легче обнаружить и избежать нападения клещей. По ее словам, длинные брюки можно заправить в носки. Кроме того, лучше всего носить закрытую обувь и надевать головной убор или капюшон.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что кроме энцефалита и боррелиоза, клещи переносят более 30 заболеваний. По его словам, членистоногие также могут быть переносчиками сыпного и возвратного тифа.