В Роспотребнадзоре предложили по-новому выявлять мутации COVID

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса — расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства. Об этом пишет РИА Новости.
Как
Он отметил, что полное секвенирование генома остаётся наиболее надёжным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат. Кроме того, мутации вирусов происходят регулярно, однако далеко не все из них способны оказывать сильное влияние на организм.
Хафизов подчеркнул, что значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома. Именно его и предлагается расшифровывать.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее.