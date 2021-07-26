В Роспотребнадзоре предложили по-новому выявлять мутации COVID

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса — расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов, новый способ помог бы быстрее выявлять мутации и стоил бы не так дорого, нежели сейчас, — в 10 раз дешевле.

Он отметил, что полное секвенирование генома остаётся наиболее надёжным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат. Кроме того, мутации вирусов происходят регулярно, однако далеко не все из них способны оказывать сильное влияние на организм.

Хафизов подчеркнул, что значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома. Именно его и предлагается расшифровывать.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее.