Вирусолог предупредил о сложном лечении штамма «дельта»

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее, пишет Sputnik.

В отличие от уханьского варианта, для которого уже имеются отработанные схемы лечения, «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания. Специалист заметил , что при этом всём доподлинно так и не известно, вызывает ли штамм «дельта» более тяжёлое течение болезни.

Определить, каким именно вариантом коронавируса заболел пациент, по словам Чепурнова, «относительно хлопотно и дорого». Тот же ПЦР-тест обходится куда дешевле, однако вирусолог заметил, что тест-системы можно и перенастроить на выявление штаммов. Тем не менее ещё не все производители согласны видоизменять свои продукты.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что людям необходимо раскрыть все «засекреченные» данные о возможных последствиях вакцинации от коронавируса.