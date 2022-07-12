Названа страна, откуда в Россию попала оспа обезьян Роспотребнадзор: оспа обезьян завезена в Россию из Португалии

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Россиянин, у которого выявлен первый в стране случай заражения оспой обезьян, вернулся из Португалии, заявила в эфире телеканала «Россия 24» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В ведомстве добавили, что все контактировавшие с заболевшим лица установлены.

Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, — сказала Пшеничная.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, что заболевший мужчина по домашнему адресу проживает один. По возвращении в Россию из-за рубежа он ни с кем из своих друзей и знакомых близко не общался. Все контактировавшие с ним лица установлены и находятся под постоянным наблюдением медиков. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ведомство также организовало проведение дезинфекции в местах, которые посещал заболевший. Риски возможного распространения заболевания сняты, ситуация находится под контролем.

О выявлении первого в России случая оспы обезьян стал известно 12 июля, когда в медучреждение обратился молодой человек с характерной сыпью. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.