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06 августа 2025 в 10:41

В Рособрнадзоре заявили о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Музаев: бюрократическая нагрузка на российских педагогов снизилась в 25 раз

Учитель на уроке в школе Учитель на уроке в школе Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Количество документов, которые приходилось заполнять педагогам разных уровней образования, значительно сократилось, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, которые передает пресс-служба правительства РФ, это число уменьшилось в 25 раз.

По всем уровням образования — в 25 раз количество документов уменьшилось, которые учителя обязаны заполнять, — подчеркнул Музаев.

Он напомнил, что с 1 марта был определен исчерпывающий список документов для заполнения педагогами: от двух документов у воспитателя до шести — у преподавателя вуза. Кроме того, с 1 января заработал чат-бот Рособрнадзора для обратной связи, с помощью которого преподаватели могут получить консультацию или обратиться за защитой своих прав, резюмировал руководитель ведомства.

Ранее Министерство просвещения РФ официально утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Так, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

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