https://static.news.ru/photo/f6f4cace-c006-11e9-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Такие данные получены по результатам анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР). Это контрольные тесты, которые проводятся среди подростков в конце учебного года. Госстандарт предусматривает единые тексты заданий и единые критерии оценивания, подчеркнули в ведомстве .

В период с апреля по май ВПР по ряду дисциплин проводились для учащихся 4-7 и 11 классов. Участие в контрольном тестировании приняли около 40 тысяч школ из всех регионов России, а это более 6 млн школьников.

При анализе результатов в Рособрнадзоре обращают внимание на завышенный средний бал или резкие колебания результатов от одного класса к другому. Со школами, где был замечен необъективный подход в оценке знаний, проводят профилактическую работу. Однако, как оказалось, 212 образовательных учреждений демонстрируют предвзятость оценивания все три года существования ВПР.

Вместе с тем, уточнили в Рособрнадзоре, число школ с необъективными результатами проверочных работ пусть и незначительно, но всё же сократилось. В 2019 году их стало на две сотни меньше.

Ранее, как писал News.ru, медики заявили, что обучение в школе не способствует улучшению здоровья подростков. Они обнародовали список самых распространённых болезней среди учеников.