Названы сроки отказа школ от иностранного ПО Глава Рособрнадзора Музаев: школы перестанут использовать иностранное ПО на экзаменах с 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские школы к 2024 году откажутся от использования иностранного программного обеспечения при проведении экзаменов. Переход на отечественный софт начнется в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Планируется, что с 2024 года, это точно, ни одна школа, ни один пункт проведения экзаменов не будет завязан на иностранное программное обеспечение, — сказал он.

Музаев подчеркнул, что точка в этом вопросе уже поставлена. По его словам, для движения вперед необходимо использовать отечественный софт и развивать его. Он добавил, что переход на российское ПО начнется в скором времени.

Ранее глава ведомства заявил, что отказ от Болонской системы не означает отказа от Единого госэкзамена. Он отметил, что Рособрнадзор выступает за равенство прав и единое содержание, а ЕГЭ соответствует этим принципам, давая выпускникам возможность поступить в любой вуз страны.