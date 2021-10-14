В Рособрнадзоре назвали плюсы экспресс-тестирования на коронавирус в школах

Введение экспресс-тестирования на коронавирус в российских школах может помочь сохранить очный формат обучения. При всех возможностях альтернативы полноценному обучению в школах пока что нет, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев заявил , что ведомство приветствует повсеместное введение экспресс-тестирования в школах. Это даст возможность не вводить дистанционный формат в период очередной волны коронавируса и продолжать полноценное обучение в школах.

Очный формат — нет ему альтернативы, поэтому мы только приветствуем такие нововведения, — сказал глава Рособрнадзора.

Ранее в 10 московских школах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Как заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, экспресс-тестирование на коронавирус раз в две недели будут проходить все ученики с первого по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп. При этом возможность перехода на дистанционное обучение рассматривается как крайняя мера.