В Рослесхозе назвали основные причины лесных пожаров

https://static.news.ru/photo/bded6cf2-fbf8-11ea-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко рассказал, что в 2020 году в РФ зафиксировано порядка 14 тысяч очагов лесных пожаров. Это число уже превысило показатели 2019 года.

Как передаёт РИА Новости, руководитель Рослесхоза заявил, что такая ситуация во многом обусловлена изменениями климата. Также свою роль играет практика сжигания сухой травы.

Поджигают сильнее, климатические изменения мы видим налицо, — констатировал Аноприенко.

Глава Рослесхоза сообщил, что прошедшим летом в ряде арктических регионов отмечались температуры до 35–40 градусов, что являлось температурным рекордом. Аноприенко также напомнил, что в 2019-м огонь прошёлся по площади более 10 млн гектаров, при этом погибли порядка 200 тысяч гектаров лесов. В текущем году стихийное бедствие уже затронуло участки площадью свыше 8,5 млн гектаров, ущерб лесам можно будет оценить в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, в ряде регионов России лес исчезает быстрее, чем его успевают восстанавливать. Самая тревожная ситуация в этом отношении сложилась в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.