В Рослесхозе назвали основные причины лесных пожаров

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко рассказал, что в 2020 году в РФ зафиксировано порядка 14 тысяч очагов лесных пожаров. Это число уже превысило показатели 2019 года.
Как
Поджигают сильнее, климатические изменения мы видим налицо, — констатировал Аноприенко.
Глава Рослесхоза сообщил, что прошедшим летом в ряде арктических регионов отмечались температуры до 35–40 градусов, что являлось температурным рекордом. Аноприенко также напомнил, что в 2019-м огонь прошёлся по площади более 10 млн гектаров, при этом погибли порядка 200 тысяч гектаров лесов. В текущем году стихийное бедствие уже затронуло участки площадью свыше 8,5 млн гектаров, ущерб лесам можно будет оценить в 2021 году.
Как писал NEWS.ru, в ряде регионов России лес исчезает быстрее, чем его успевают восстанавливать. Самая тревожная ситуация в этом отношении сложилась в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
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