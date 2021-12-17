В Роскосмосе опровергли сообщения о миллионных тратах на банкет

Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина. В корпорации указали, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Информация о том, что Роскосмос якобы потратил почти шесть миллионов рублей на организацию банкета в честь вручения этой премии, появилась ранее в одном из популярных Telegram-каналов. Утверждалось, что госкорпорация накормила каждого из 150 гостей почти на 40 тысяч рублей.

В Роскосмосе отметили , что премия вручается раз в пять лет. Так государство поощряет космические исследования и разработки. Кроме того, в корпорации объяснили все расходы на мероприятие.

Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее... Очень жаль, что определённые лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса, — подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что нарушение мер по борьбе с коронавирусом на корпоративах в московских заведениях будет наказываться штрафом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. В оперштабе отметили, что санкции могут распространяться и на участников мероприятия. Посетители также должны соблюдать меры предосторожности.