Убитый в посёлке Биокомбинат под Щёлково Сергей Хайкин работал начальником отдела в компании по производству спутников «ВНИИЭМ».
С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»), — сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», сообщила пресс-служба компании.
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