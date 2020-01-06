Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитый в посёлке Биокомбинат под Щёлково Сергей Хайкин работал начальником отдела в компании по производству спутников «ВНИИЭМ».

С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»), — сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», сообщила пресс-служба компании.

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