Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Омска рассказала, что неравнодушные жители города помогли её семье после аварии на трассе Тара — Омск. Об этом она сообщила в группе «ВКонтакте».

По её словам, люди принесли трос, приютили её детей и помогли вытащить машину. Женщина пожалела, что спасители уехали так быстро и она не успела их поблагодарить. Хочу выразить благодарность всем,...