В Роскомнадзоре рассчитывают на удаление из Twitter запрещённой информации

https://static.news.ru/photo/d928d4ba-8254-11eb-af9c-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Роскомнадзоре ждут, что сервис микроблогов Twitter отреагирует на замедление его работы в России и примет меры по удалению запрещённой информации. После руководство соцсети должно направить в РКН соответствующее уведомление.

Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал. Рассчитываем, что компания Twitter примет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКН.

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter в РФ. Как заявили в структуре, меру реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты граждан РФ от влияния противоправного контента. После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы.

Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Как писал NEWS.ru, администрация социальной сети Twitter ответила на замедление трафика со стороны Роскомнадзора. Там выразили глубокую обеспокоенность активизацией попыток российских властей заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете.