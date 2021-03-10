Twitter ответил на замедление в России

https://static.news.ru/photo/c033fa0a-81d4-11eb-85df-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Администрация социальной сети Twitter ответила за замедление трафика со стороны Роскомнадзора.

Там выразили глубокую обеспокоенность активизацией попыток российских властей заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете, передаёт Reuters.

Нам известны сообщения о том, что Твиттер намеренно замедляется в целом и неизбирательно в России из-за явных опасений по поводу удаления контента, — говорится в заявлении компании.

Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.