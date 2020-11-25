В Роскачестве рассказали, почему подделывают бутилированную воду

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Бутилированную воду в России подделывают из-за пробелов в правовом регулировании. Об этом заявил руководитель Роскачеста Максим Протасов.

Он рассказал, что ведомство провело исследование рынка упакованной питьевой воды в России. В ходе него и были обнаружены пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсификат.

(Исследование — NEWS.ru) охватило более 200 торговых марок, которые занимают более 68% рынка минеральной лечебной и почти 85% прочей питьевой воды, — цитирует Протасова РИА Новости.

В качестве примера, он привёл маркировку о природном происхождении воды, которую ввели в 2017 году. Большая часть бутилированной воды выпускается с этой маркировкой, но проверить её достоверность невозможно из-за отсутствия механизма контроля.

Опасной тенденцией он назвал указание на минеральной воде деления на категории и группы минерализации. Это не обязательно по новым гостам. Более того, ошибочная или неверная маркировка, которую трудно проверить, может ввести в заблуждение людей, которые проходят лечение.

Именно группу (а не торговую марку) указывает врач при назначении той или иной воды, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роскачества назвали лучшие бренды водки после исследования 23 образцов от 14 производителей разных ценовых категорий — от 200 до 1554 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. Оказалось, что качество спиртного не зависит от стоимости, поскольку все исследованные образцы оказались безопасными.