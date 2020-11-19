В Роскачестве нашли лучшую водку

https://static.news.ru/photo/98687700-2a34-11eb-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества назвали лучшие бренды водки после исследования 23 образцов от 14 производителей разных ценовых категорий — от 200 до 1554 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. Оказалось, что качество спиртного не зависит от стоимости, поскольку все исследованные образцы оказались безопасными.

При этом некоторые недостатки были выявлены, в образцах двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, ещё к двум — по вкусу, который оказался жгучим и резким, сообщает Lenta.ru.

Издание отмечает, что самой качественной дешёвой водкой названы алкогольные напитки марок «Птичка синичка», «Северное золото», «Русская», «Северная земля» и «Кристалл». Марки «Чистые росы», Gallant, «Стопарик», «Белая берёзка» и «Московская» признаны лучшими в ценовом диапазоне от 390 до 1000 рублей.

Объединённый рейтинг, в котором не учитывалась цена, возглавил бренд «Птичка синичка». В топ-3 вошли также «Кристалл» и «Столичная Кристалл».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале виноградного сезона в России разразилась засуха, однако, несмотря на это, в 2020 году отечественные виноградари произведут качественные белые и красные вина, заявили в Роскачестве. Отмечается, что ведомство делает соответствующий вывод по результатам опроса виноградарей и управленцев 14 крупнейших винодельческих компаний РФ.