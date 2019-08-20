https://static.news.ru/photo/cc87910a-c3d9-11e9-8d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества провели исследование и помогли выбрать лучший портвейн. Необходимо, чтобы при производстве напитка был соблюдён трёхлетний срок выдержки. Поэтому самый молодой портвейн в 2019 году должен быть урожая 2016 года.

Также продукт должен иметь 17--18,5% крепости, уровень сахара должен равняться 6--13%.

Речь идёт о сладости естественного происхождения, полученной от спелого винограда, поэтому самого сахара в составе специального или ликёрного специального вина «портвейн» быть не должно, — сказали эксперты.

Лучшими производителями, по мнению Роскачества, являются «Массандра», «Солнечная долина», «Коктебель» и Икерманский завод марочных вин, сообщает RNS .

Как ранее писал News.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя надлежащего качества. Специалисты ведомства рекомендуют приобретать спиртное только в магазинах, имеющих лицензию, размещённую в доступном для ознакомления месте.