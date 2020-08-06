В Роскачестве назвали самые популярные у россиян импортные вина

https://static.news.ru/photo/429cd8e2-d7d8-11ea-afe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вина каких стран и торговых марок больше всего нравятся жителями страны, выяснила Российская система качества с помощью ежегодного исследования «Винный гид».

Специалисты Роскачества назвали десять самых популярных стран — поставщиков тихого вина с защищённым географическим индикатором. Импортное вино ЗГУ занимает в общем объёме рынка около 26%. Также по каждой стране определили производителей — лидеров по объёму поставок в РФ в разных категориях.

Итак, чаще всего россияне покупают тихие вина из Италии (27% от общего объёма поставок в 2019 году), Испании, Грузии, Франции, Абхазии, Чили, Португалии, ЮАР, Германии и Молдовы.

Среди игристых вин самыми популярными также являются итальянские (75%). Также россияне любят игристое производства Испании, Франции, Абхазии и Португалии.

Что касается столовых вин, а это напитки, в производстве которых может использоваться виноматериал из иных стран и регионов, то лидерами по поставкам в Россию являются Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%). При этом в пятёрке производителей — лидеров по объёму ввезённого в Россию вина в 2019 году — четыре торговых марки столового вина из Абхазии.

Дороже всего вина из Франции, она является страной-поставщиком, которая лидирует по стоимости. Литр ввозимого французского вина стоит чуть более $4. Затем идёт Грузия и $3,19 за литр. Самое дешёвое вино в Россию поставляет Молдавия — $1,7. В Роскачестве при этом пояснили, что импортное вино всегда будет дороже отечественного, но это не означает, что оно всегда качественнее.

Учитывая логистические издержки и импортные пошлины, европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России. Тогда как проведённое Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей, — отметили эксперты системы качества.

Заместитель главы Роскачества Илья Лоевский попытался развеять миф о том, что за границей любой продукт делают лучше, чем на родине.

Люди охотней верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги. Стоимость самых популярных тихих позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых — больше 1000 рублей. За эти деньги сейчас можно выбрать отличные вина из российского винограда, и их количество на полках постоянно растёт, — переубеждает потребителей Лоевский.

Как отметили в Роскачестве, результаты исследования «Винный гид» представят в виде Национального доклада о состоянии рынка вина в РФ. Отчёт составлен на основе данных по продажам вина, данных Центра оценки потребительского поведения Роскачества, сведений Федеральной таможенной службы России (ФТС), Минсельхоза России, а также Росалкогольрегулирования.

Российская винодельческая отрасль сейчас находится на стадии возрождения. Ранее российские виноделы попросили государство о субсидиях на закупку за рубежом саженцев винограда. По их словам, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт отрасли на пользу.

Власти также пытаются поддержать не только российского производителя, но и привлечь внимание к продукту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на рекламу в СМИ вин, произведённых в ЕАЭС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роскачестве рассказали о вреде и пользе свежевыжатых соков.