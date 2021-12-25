В Росгвардии прокомментировали дебош своего сотрудника на концерте Кипелова

В управлении Росгвардии по Калужской области рассказали, что проверяют информацию о дебоше, устроенном их сотрудником на концерте группы «Кипелов», пишет издание «Подъём». В ведомстве пообещали, что если информация подтвердится, его накажут.

Проводится проверка, будут оценены все обстоятельства и приняты меры реагирования, — сказали в Росгвардии.

Инцидент произошёл 23 декабря после выступления группы «Кипелов» в калужском ДК КТЗ. Нетрезвый зритель проник в зону гримёрок и пытался прорваться к артистам за автографом. После просьбы покинуть помещение мужчина устроил драку с сотрудниками площадки, которые демонтировали оборудование. В результате потасовки один человек получил удар по лицу, у второго рваная рана ладони.

Как сообщалось в соцсетях, дебош устроил замглавы управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы ведомства.

Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета Евгений Тепляков набросился с кулаками на заведующего кафедрой вуза. В момент нападения преподавателей факультета психологии, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории. Отец одарённой студентки считает, что преподаватели нарушили процедуру экзамена. Алиса получила оценку «неудовлетворительно». По некоторым данным, это и стало причиной конфликта.