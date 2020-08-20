Росавиация: ещё три города могут возобновить международные полёты

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В Росавиации сообщили, что с 20 августа российские и зарубежные авиакомпании могут возобновить международные полёты из Казани, Калининграда и Новосибирска.

В соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск, — говорится в сообщении ведомства.

С 27 марта из-за пандемии COVID-19 РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Границы пересекали только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные самолёты и вывозные рейсы, забирающие застрявших за границей россиян на родину. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 15 августа — со Швейцарией.

Что касается правил пересечения российских границ для иностранцев, то в августе они претерпели ряд изменений, не касающихся ситуации с коронавирусом. 5 августа было снято ограничение на въезд без виз для граждан других государств для краткосрочных командировок. С 2021 года в РФ также будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что власти не намерены рисковать здоровьем граждан при восстановлении перелётов.