https://static.news.ru/photo/278e9d60-53e4-11ea-aa59-fa163e074e61_660.jpg Ирина Волынец Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Принятый Государственной думой законопроект о расширении программы материнского капитала — это замечательная идея, с помощью которой все последующие дети в семьях будут уравнены в интересах. Так в четверг, 20 февраля, во время разговора с журналистами заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По её словам, семьи необходимо поддерживать при рождении как первого, так и второго, и третьего ребёнка, и всех последующих детей.

Потому что независимо от такого, каким ребёнок рождается по счёту в семье, он нуждается в средствах, — приводит RT слова Ирины Волынец.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ 20 февраля в третьем чтении единогласно приняли законопроект о расширении программы материнского капитала. Согласно утверждённой правовой норме, финансовая поддержка будет оказываться семьям при рождении первенца, а выплата при появлении на свет второго ребёнка увеличится на 150 тысяч рублей.