Ритуальный агент рассказал о ценах на гробы для умерших от COVID

https://static.news.ru/photo/bbc1da92-24ea-11eb-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавируса в Москве и других российских городах на рынке ритуальных услуг стали появляться гробы со специальными вставками из герметичного оргстекла. Такие дополнения, по словам производителей, позволят близким традиционно попрощаться с усопшими.

Стоимость дополнительных вставок зависит от размера окна, рассказал старший агент компании, осуществляющей похоронные услуги в Санкт-Петербурге, Максим Фролов. Он отметил, что идея со стеклянными гробами появилась задолго до пандемии COVID. И хотя такие гробы заказывались крайне редко, похоронные агентства сумели быстро адаптироваться к спросу на специфические дополнения.

Есть непосредственно стеклянные вставки в гроб, они стоят относительно недорого: плюс около пяти тысяч к стоимости гроба. У нас есть ещё и другая фишка. Мы берём плотное стекло. Устанавливаем между крышкой гроба и днищем. Получается, тело лежит в стеклянном гробу. Герметизируем его полностью, — рассказал изданию «Невские новости» Фролов.

Он отметил, что цена каждого гроба рассчитывается отдельно. Самый бюджетный вариант с окошком обойдётся родственникам усопшего в 10 или 12 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы смогут похоронить своих близких, проживавших в городе и скончавшихся в результате заражения коронавирусом, в стеклянных прозрачных гробах. Такое нововведение вступило в силу в одном из столичных похоронных бюро.