Умерших от коронавируса жителей Москвы похоронят в стеклянных гробах

https://static.news.ru/photo/2a319bb2-23fa-11eb-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы смогут похоронить своих близких, проживавших в городе и скончавшихся в результате заражения коронавирусом, в стеклянных прозрачных гробах. Такое нововведение вступило в силу в одном из столичных похоронных бюро.

Как сказал журналистам директор городского ГБУ «Ритуал», в церемонии прощания используют закрытые гробы. Однако крышки у них будут стеклянные. Сервис при изготовлении таких гробов руководствовался потребностями близких покойного в традиционном прощании, в рамках которого могли бы быть соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.

Прозрачная крышка является промежуточной. Её крепят к основной. При использовании ритуального нововведения при прощании можно будет избежать «злоупотреблений» при подходе к умершему со стороны родных и близких, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 485 545 человек. Жертвами инфекции стали 7502 москвича.