В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b3cf846-23f7-11eb-89d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 485 545 человек.

Как сообщили в оперштабе, жертвами инфекции всего стали 7502 москвича. Из больниц по выздоровлении было выписано 350 746 жителей города с ранее диагностированным заражением COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 19 851 человека. Впервые с 5 ноября суточный прирост больных COVID-19 составил менее 20 тысяч. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 жителей РФ.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 1 369 357 жителей РФ (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).