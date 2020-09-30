В РФ за сутки выявили 8945 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/85aeb64a-03c1-11eb-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. Об этом 1 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразился 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина.

Также в оперштабе заявили, что в течение прошедших 24 часов в России от COVID-19 умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 20 891 россиянин.

В столичном оперштабе отметили, что в Москве за сутки коронавирус был обнаружен у 2424 человек. Общее число заражённых горожан с начала пандемии достигло отметки в 295 025. От коронавируса в столице за весь период распространения COVID-19 умерли 5254 человека (+24 за сутки), а выздоровел 249 861 горожанин (+1211).

Как ранее писал NEWS.ru, максимальное число заразившихся коронавирусом не превысит в России 9 тыс. человек, а выход на это плато произойдёт в течение 14 дней. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.