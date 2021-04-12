В РФ за сутки выявили 8320 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0fac630e-9b68-11eb-a257-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские медики в течение прошедших 24 часов выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что у 13,3% новых заразившихся недуг протекает без клинических проявлений.

Как рассказали в оперштабе, за весь период пандемии коронавирус был диагностирован у 4 649 710 россиян. В течение последних суток из больниц в РФ выписали по выздоровлении 6656 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 4 272 165 россиян.

Также представители оперативного штаба заявили, что за сутки в стране скончались 277 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 103 263 граждан.

Как ранее передавал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какое время было для неё самым сложным в пандемию COVID-19.

По её словам, таким периодом стал апрель 2020 года, когда было необходимо в срочном порядке развернуть почти 300 тысяч коек для больных.