Впервые с 15 мая в РФ выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за день

https://static.news.ru/photo/2004e84c-0618-11eb-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 4 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Отмечается, что всего в стране с начала пандемии заразился 1 215 001 человек.

Как подчеркнули в оперштабе, у 2920 новых заболевших (27,8%) недуг проходит без клинических симптомов.

Также за прошедшие сутки в России из больниц по выздоровлении выписали 3284 человека. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина.

Кроме того, в течение последних 24 часов в стране от коронавируса скончались 107 человек. В общем жертвами пандемии стали 21 358 граждан РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки московские врачи поставили диагноз COVID-19 3327 пациентам. За это время по выздоровлении было выписано 944 человека, скончались 29 пациентов с подтверждённым COVID-19. Всего в столице с начала эпидемии выявили 303 940 случаев инфицирования. Большинство заболевших — 253 031 — уже поправились. Побороть вирус не смогли 5343 пациента.