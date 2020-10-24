В РФ выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом

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На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Об этом 26 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.

Также в оперштабе сообщили, что в течение последних 24 часов в стране скончались 219 человек с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 26 269 граждан РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 5224 пациентам. Таким образом, с начала пандемии в столице выявлено 401 040 заражённых. За минувшие сутки в Москве выздоровел 2681, 62 скончались.