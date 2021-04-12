Власти РФ начнут борьбу с нежеланием переходить на российский софт

Российские власти признали наличие проблемы с переходом на российский софт и высказали намерение бороться за ускорение темпов импортозамещения. На трудности пожаловалась компания «Алми Партнёр», руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО,
Разработчик отправил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Тот 6 апреля дал поручения Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития и другим ведомствам.
Уровень импортозамещения упал с 2019 года и продолжает падать. В компании считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.
Жалобу компании поддержали и другие отечественные разработчики. Гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова напомнила, что достаточно часто в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию.
Ранее NEWS.ru писал, что опрос компании EST показал — 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться. По данным ESET, пользоваться установленными приложениями намерены также 29% граждан, остальные 42% сочли этот вопрос непринципиальным.