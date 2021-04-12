Власти РФ начнут борьбу с нежеланием переходить на российский софт

https://static.news.ru/photo/5998d7e4-9b5a-11eb-a9cb-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские власти признали наличие проблемы с переходом на российский софт и высказали намерение бороться за ускорение темпов импортозамещения. На трудности пожаловалась компания «Алми Партнёр», руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО, пишет «Коммерсант».

Разработчик отправил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Тот 6 апреля дал поручения Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития и другим ведомствам.

Уровень импортозамещения упал с 2019 года и продолжает падать. В компании считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.

Жалобу компании поддержали и другие отечественные разработчики. Гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова напомнила, что достаточно часто в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию.

Ранее NEWS.ru писал, что опрос компании EST показал — 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться. По данным ESET, пользоваться установленными приложениями намерены также 29% граждан, остальные 42% сочли этот вопрос непринципиальным.