В РФ удалёнку сохранили 30% работников

https://static.news.ru/photo/cc6e3432-fdec-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в России удалённый режим работы сохранился всего у 5% сотрудников, переведённых из офисов на дом весной прошлого года в начале пандемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса сервиса «Работа.ру», их приводит РБК.

По данным опросам, за прошедший год на удалённый режим работы хотя временно переводились 27% участников опроса. При этом 70% из начали трудится из дома весной 2020 года, 19% — осенью.

В настоящее время вне офиса остаются всего 30% работников, из них 5% сотрудников, переведённых в соответствующий режим в марте прошлого года. Ещё 15% имеют смешанный режим работы. 55% вернулись в офисы.

При этом 75% респондентов хотели бы сохранить удаленный режим работы и после пандемии коронавируса. При этом 38% выступают за сугубо дистанционный формат, ещё 37% предпочли бы комбинированный, а 25% не желают повторения и рады трудиться в офисе.

Ранее были названы высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. Так, менеджер по продаже косметологического оборудования, работая дистанционно, может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом писал NEWS.ru.