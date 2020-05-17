В РФ создали модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах

https://static.news.ru/photo/31f45550-9841-11ea-9608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две прогнозные модели по заболеваемости коронавирусом в регионах создали в России.

Одну из них разработали в компании Megaputer Intelligence, другую — в Уфимском авиационном университете (УГАТУ) и Башкирском авиационном университете (БГМУ). Модель Megaputer Intelligence показывает, что некоторые регионы РФ вышли на максимальные показатели заболеваемости. К ним относятся входящие в Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а также некоторые дальневосточные регионы.

По реалистичному сценарию Москва достигла пикового значения по ежедневному приросту заболевших 6 мая, а Московская область — к 12 мая.

Пессимистический прогноз показывает, что пик заболеваемости в Москве будет зафиксирован 26 мая, когда ежедневное число инфицированных может достигнуть 6,2 тысячи человек.

Модель УГАТУ и БГМУ показывает, что Россия прошла пик заболеваемости 8-9 мая. Тогда каждые сутки фиксировалось около 10,5 тысячи заболевших. В УГАТУ отметили, что в начале эпидемии рост заболеваемости в регионах оставался плавным, затем были зафиксированы вспышки в местах скопления населения, после этого эпидемия перешла в экспоненциальную фазу. Заболеваемость может достичь пика к середине мая.

Руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования УГАТУ Ирина Лакман рассказала РБК, что ситуация с развитием коронавируса в регионах остаётся напряжённой. Число активных случаев инфицирования растёт линейно, а не экспоненциально, за исключением умерших и выздоровевших, отметила Лакман. Она подчеркнула, что число выздоравливающих растёт экспоненциально.

То есть скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения, — рассказала эксперт.

NEWS.ru писал, что правительство России рассчитывает, что ситуация с коронавирусом улучшится летом. Об этом заявляла вице-премьер России Татьяна Голикова.

На 17 мая в России — 281 752 случая коронавирусной инфекции (+9709 за последние сутки), 67 373 выздоровели (+4207 за последние сутки). Умер 2631 человек (+94 за последние сутки).

В Москве — 142 824 заболевших (+3855 за последние сутки), 27 490 выздоровели (+1458 за последние сутки), 1503 умерли (+71 за последние сутки).