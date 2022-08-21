В РФ снизилось число новых случаев COVID-19 по сравнению с предыдущим днем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России сократилось число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по сравнению с предыдущим днем, следует из информации оперштаба. Так, число заразившихся остановилось на отметке в 39 669. Ранее на территории РФ зафиксировали более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Всего в течение суток госпитализировано 1 853 человек. 22 236 людей выздоровели. Погибли 64 человека, при этом общее число умерших составило 383 560 человек.

Лидерами по числу новых случаев заболевания стала Москва (7431), Санкт-Петербург (4407) и Московская область (2855).

Вчера, 20 августа, в России впервые с 14 марта выявили 40 010 заразившихся коронавирусом за сутки.

Ученый Алексей Боровков спрогнозировал наступление пика заболеваемости COVID-19 в столице на конец сентября. Он подчеркнул, что его анализ состоит из трех прогнозов — пессимистичного, среднего и оптимистичного. Средний же сценарий является наиболее возможным, однако с приходом осени он может измениться, поскольку в город вернутся школьники и студенты.