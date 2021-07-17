В РФ разработают биочип для выявления коронавируса

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы. Так парламентарий отреагировал на слова Анатолия Вассермана, который заявил о первых шагах по отмене реформы, пишет URA.RU.

Речь идёт об упрощённом порядке выхода на пенсию для россиян предпенсионного возраста, которые потеряли работу вследствие сокращения штатов или ликвидации предприятия. По словам интеллектуала, такие послабления стали компромиссом между сторонниками...