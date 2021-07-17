В РФ разработают биочип для выявления коронавируса

Роспотребнадзор намерен создать биочип для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.
Работы
Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» перестал допускать пилотов и бортпроводников к полётам без отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Такое решение содержится в листах оперативной информации для экипажей. Тестирование будет проводиться во время предполётного осмотра.