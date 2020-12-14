В РФ начнут учитывать мнение потерпевших при решении вопроса о помиловании

https://static.news.ru/photo/1a8cc964-3e1e-11eb-ba44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Комиссии по помилованию в российских регионах при рассмотрении ходатайств осуждённых будут обязаны учитывать мнение потерпевших или их родственников.

Президент РФ Владимир Путин ввёл эту обязанность своим указом, документ опубликован на официальном портале правовой информации 14 декабря. Глава государства утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании. Состав комиссий по помилованию в субъектах Федерации должен будет обновляться на треть раз в пять лет (ранее это делалось раз в два года).

Кроме того, указ расширяет перечень фактов, которые должны учитываться при вынесении решения о помиловании. Список увеличен до десяти пунктов с прежних восьми. Также расширен перечень лиц, которые могут подавать заявление о помиловании. Документ даёт такую возможность родственникам осуждённых, представителям общественных организаций и ряду других категорий граждан.

Указ вступил в силу с 14 декабря.

Ранее Путин заявил о «косвенном признании вины» бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, которое тот озвучил в своём прошении о помиловании. Об этом российский лидер заявил во время совещания Совета по правам человека, передавал NEWS.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры помилования Ходорковского являются неточными. Он подчеркнул, что когда-нибудь достоверная информация будет опубликована в полном объёме.