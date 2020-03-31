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Высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках» привело к тому, что в настоящее время СК РФ начал проводить доследственную проверку по статье 282 «Возбуждение ненависти и вражды».

Об этом журналистам 31 марта сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко. Она сообщила, что в ведомстве проверяют слова Смирнова на предмет разжигания ненависти в отношении конкретной социальной группы. Сейчас мы...