Министерство юстиции РФ предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране.
Причиной послужила угроза распространения коронавируса в стране. Об этом
Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков, — говорится в сообщении.
В случае принятия предложения Минюста изменения коснутся всех субъектов РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в министерстве науки и высшего образования РФ не рассматривают полную отмену экзаменов в вузах в текущем учебном году на фоне пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен