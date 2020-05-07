В РФ число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 1540

https://static.news.ru/photo/dac8e98c-908c-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заразившихся коронавирусной инфекцией с марта по 7 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3313 человек, из них 1540 — военнослужащие в Вооружённых силах РФ.

В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях с марта по 7 мая установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами, — цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 195 воспитанников довузовских учебных заведений. В вузах Минобороны выявлено 1205 случаев заражения и 373 случаев — среди гражданского персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос о досрочном завершении учебного года в образовательных заведениях Минобороны. Глава ведомства отметил, что особое внимание должно быть уделено выпускным классам и курсам.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).