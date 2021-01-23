Эксперт рассказал, почему россияне в будущем смогут работать дольше

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Возрастные ограничения для сотрудников в различных должностях со временем будут исчезать. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По её словам, это происходит благодаря росту средней продолжительности жизни. В связи с чем эксперт считает правильным предложение президента отменить ограничение по возрасту для государственных служащих.

Вообще, в мире растёт продолжительность жизни. Я склонна думать, что эти ограничения вообще будут исчезать. Посмотрите на возраст президента США. Посмотрите на возраст ректоров и так далее. Нельзя же людям запретить работать. Такие запреты вводятся только временно или в связи с чем-то. При том что во всём мире идёт повышение пенсионного возраста и повышение средней продолжительности жизни. Соответственно, и работать люди могут дольше, — высказалась Малева.

Эксперт обратила внимание, что подобных ограничений по возрасту уже нет в крупном бизнесе. Поэтому мера, предложенная президентом, Малева назвала органичной и отвечающей тому, что происходит в мире и в России в частности.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ внёс в Госдуму проект закона, предусматривающий отмену возрастных ограничений для государственных служащих, которые назначаются главой государства.