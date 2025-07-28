В РАН раскрыли, можно ли включать детям мультики за обедом

В РАН раскрыли, можно ли включать детям мультики за обедом Академик РАН Тутельян посоветовал не отвлекаться на гаджеты во время еды

Любому человеку, в том числе ребенку, лучше не отвлекаться на гаджеты при употреблении пищи, передает слова академика РАН Виктора Тутельяна корреспондент NEWS.ru. Эксперт отметил, что для качественного пищеварения требуется предельная концентрация внимания.

И главное — ты не должен отвлекаться, это процесс очень сложный, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы [обедаем] между прочим, это снижает нашу пищеварительную активность, синтез пищеварительных ферментов, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, поэтому лучше не отвлекаться, — подчеркнул Тутельян.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала россиянам не пить растворимый кофе натощак. Влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно и он может вызвать раздражение кишечника, пояснила медик.

Также в Роскачестве сообщили, что к расстройству пищеварения может привести злоупотребление арбузом — взрослым не следует съедать более 400–500 граммов за один прием. Кроме того, неконтролируемое поедание ягоды опасно для детей, беременных и кормящих женщин.