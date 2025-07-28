Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:44

В РАН раскрыли, можно ли включать детям мультики за обедом

Академик РАН Тутельян посоветовал не отвлекаться на гаджеты во время еды

Виктор Тутельян Виктор Тутельян Фото: NEWS.ru

Любому человеку, в том числе ребенку, лучше не отвлекаться на гаджеты при употреблении пищи, передает слова академика РАН Виктора Тутельяна корреспондент NEWS.ru. Эксперт отметил, что для качественного пищеварения требуется предельная концентрация внимания.

И главное — ты не должен отвлекаться, это процесс очень сложный, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы [обедаем] между прочим, это снижает нашу пищеварительную активность, синтез пищеварительных ферментов, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, поэтому лучше не отвлекаться, — подчеркнул Тутельян.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала россиянам не пить растворимый кофе натощак. Влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно и он может вызвать раздражение кишечника, пояснила медик.

Также в Роскачестве сообщили, что к расстройству пищеварения может привести злоупотребление арбузом — взрослым не следует съедать более 400–500 граммов за один прием. Кроме того, неконтролируемое поедание ягоды опасно для детей, беременных и кормящих женщин.

РАН
гаджеты
дети
пищеварение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка устроила эротическое шоу на крыше автомобиля
Менеджер Subway запер маленькую девочку в комнате для персонала
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.