В РАН объяснили отсутствие на снимках «Луны-25» следов американцев на Луне Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Фото: Роскосмос

Орбита, на которой размещен аппарат «Луна-25», не позволяет сделать снимки посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», подтверждающих высадку астронавтов США на Луне, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ) РАН Натана Эйсмонта. По его словам, такая задача в принципе не ставилась перед аппаратом.

Можно было бы подобрать орбиту, чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно, — заявил Эйсмонт.

Он подчеркнул, что на текущей орбите, где находится станция, не удастся сфотографировать посадочные модули «Аполлонов», но в целом это не является неосуществимой задачей.

При этом сторонники теории «лунного заговора» утверждают, что пилотируемых экспедиций на Луну вообще не было.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Целью космической миссии был поиск воды на спутнике Земли. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.

Однако 19 августа при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация. В Роскосмосе отметили, что специалисты ведут анализ ситуации.