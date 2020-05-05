В рамках ОБЖ школьников обучат информационной безопасности

В обновлённый курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для школьников включили темы информационной и психологической безопасности.
Одним из авторов учебника стала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
Как
Она добавила, что в учебнике много внимания посвящено сохранности персональных данных и мероприятиям, связанным с психологической безопасностью.
Как сообщал ранее NEWS.ru, Министерство просвещения РФ намерено использовать опыт организации дистанционного обучения и после окончания пандемии COVID-19. В частности, родительские собрания и занятия для заболевших школьников могут проводить в онлайн-режиме на постоянной основе. Кроме того, в ведомстве прорабатывают возможность введения на постоянной основе телевизионных уроков для школьников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен