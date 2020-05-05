В рамках ОБЖ школьников обучат информационной безопасности

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В обновлённый курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для школьников включили темы информационной и психологической безопасности.

Одним из авторов учебника стала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Как рассказала Шойгу на телеканале «Россия 24», обновлённый курс должен больше ориентироваться на практическую сторону жизни, в том числе с точки зрения формирования самостоятельности и ответственности за свои поступки.

Она добавила, что в учебнике много внимания посвящено сохранности персональных данных и мероприятиям, связанным с психологической безопасностью.

Как сообщал ранее NEWS.ru, Министерство просвещения РФ намерено использовать опыт организации дистанционного обучения и после окончания пандемии COVID-19. В частности, родительские собрания и занятия для заболевших школьников могут проводить в онлайн-режиме на постоянной основе. Кроме того, в ведомстве прорабатывают возможность введения на постоянной основе телевизионных уроков для школьников.