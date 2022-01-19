В профсоюзе бортпроводников рассказали о страхе сотрудников «России»

Никто из тех сотрудников, у которых авиакомпания «Россия» планирует удержать часть зарплаты, не обращался в Общероссийский профсоюз бортпроводников гражданской авиации. По словам исполнительного директора организации Алексея Шляпникова, это связано с тем, что сотрудники, коих насчитывается более 100 в Москве и Санкт-Петербурге, боятся это сделать.

Я недавно закончил разговаривать с отделением профсоюза в Петербурге. Там всего около 50 бортпроводников, которые попадают под действие этого приказа. В Москве таких чуть больше. Проблема в том, что эти люди не обращались в профсоюз, — заявил Шляпников.

По словам исполнительного директора, если бы его коллеги обратились к нему, он бы порекомендовал им идти в прокуратуру или в трудовую инспекцию, а не в суд, так как он «никогда не встаёт на сторону бортпроводников». Шляпников подчеркнул, что в истории с премиями «безусловно есть нарушение трудовых прав». Также, по его словам, в петербургском отделении профсоюза ему рассказали, что «Россия» потребует у своих работников деньги, а так как отдавать они их не намерены, то попробует добиться их через суд. Что касается удержания зарплаты, то по закону это сделать невозможно, уверен Шляпников.