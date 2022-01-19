В профсоюзе бортпроводников рассказали о страхе сотрудников «России»

Никто из тех сотрудников, у которых авиакомпания «Россия» планирует удержать часть зарплаты, не обращался в Общероссийский профсоюз бортпроводников гражданской авиации. По словам исполнительного директора организации Алексея Шляпникова, это связано с тем, что сотрудники, коих насчитывается более 100 в Москве и Санкт-Петербурге, боятся это сделать.
Я недавно закончил разговаривать с отделением профсоюза в Петербурге. Там всего около 50 бортпроводников, которые попадают под действие этого приказа. В Москве таких чуть больше. Проблема в том, что эти люди не обращались в профсоюз, — заявил Шляпников.
По словам исполнительного директора, если бы его коллеги обратились к нему, он бы порекомендовал им идти в прокуратуру или в трудовую инспекцию, а не в суд, так как он «никогда не встаёт на сторону бортпроводников». Шляпников подчеркнул, что в истории с премиями «безусловно есть нарушение трудовых прав». Также, по его словам, в петербургском отделении профсоюза ему рассказали, что «Россия» потребует у своих работников деньги, а так как отдавать они их не намерены, то попробует добиться их через суд. Что касается удержания зарплаты, то по закону это сделать невозможно, уверен Шляпников.
Напомним, 10 января генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский