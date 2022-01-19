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В профсоюзе бортпроводников рассказали о страхе сотрудников «России»

Профсоюз бортпроводников: сотрудники авиакомпании «Россия» боятся обращаться за помощью
19:28, 19 января 2022
В профсоюзе бортпроводников рассказали о страхе сотрудников «России» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Никто из тех сотрудников, у которых авиакомпания «Россия» планирует удержать часть зарплаты, не обращался в Общероссийский профсоюз бортпроводников гражданской авиации. По словам исполнительного директора организации Алексея Шляпникова, это связано с тем, что сотрудники, коих насчитывается более 100 в Москве и Санкт-Петербурге, боятся это сделать.

Я недавно закончил разговаривать с отделением профсоюза в Петербурге. Там всего около 50 бортпроводников, которые попадают под действие этого приказа. В Москве таких чуть больше. Проблема в том, что эти люди не обращались в профсоюз, — заявил Шляпников.

По словам исполнительного директора, если бы его коллеги обратились к нему, он бы порекомендовал им идти в прокуратуру или в трудовую инспекцию, а не в суд, так как он «никогда не встаёт на сторону бортпроводников». Шляпников подчеркнул, что в истории с премиями «безусловно есть нарушение трудовых прав». Также, по его словам, в петербургском отделении профсоюза ему рассказали, что «Россия» потребует у своих работников деньги, а так как отдавать они их не намерены, то попробует добиться их через суд. Что касается удержания зарплаты, то по закону это сделать невозможно, уверен Шляпников.

Напомним, 10 января генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский подписал приказ «Об удержании переплаты заработной платы», согласно которому у более чем 500 сотрудников должно быть вычтено из окладов в общей сложности почти 25,7 млн рублей. В приказе, фотография которого попала в Сеть, сказано, что деньги удержат «в связи с допущенной счётной ошибкой при расчёте заработной платы за октябрь 2021 года». Мера коснётся пилотов и бортпроводников. СМИ со ссылкой на сотрудников «России» сообщили, что задерживают, по сути, суммы, которые ранее были выплачены за переработку. Этой компенсации бортпроводникам и пилотам удалось добиться в ходе забастовки в форме массового взятия больничных в 2021 году.

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