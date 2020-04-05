В Приморье восстановлено энергоснабжение

Приморские специалисты полностью восстановили энергоснабжение в регионе, которое было нарушено из-за снежного циклона.
Об этом сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. По её данным, 4 апреля в регионе начался дождь, сильный ветер, а некоторых районах и метель. В результате энергоснабжение в Приморье было нарушено — более 30 тысяч человек остались без электричества,
Бригады филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и восстановили электроснабжение, — говорится в сообщении компании.
В ДРСК отметили, что на данный момент специалисты «отрабатывают точечные заявки потребителей».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Приморье в китайской стороне в пункте пропуска Пограничный образовалась очередь из грузовиков, выезжающих в Россию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен