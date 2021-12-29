В Приморье демонтировали скандально известную «китовую бухту»

Скандально известная «китовая бухта» в Приморском крае демонтирована. Она лишилась плавучего оборудования, которое использовалось для содержания в неволе косаток и белух, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России. В ведомстве заявили, что в результате системных прокурорских проверок значительно сократилось количество преступных посягательств на морских млекопитающих.

В целях недопущения дальнейшего противоправного использования акватории и создания новой «китовой тюрьмы» по требованию Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры ликвидированы находившиеся в указанной бухте плавучие конструкции, — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуроры пресекают использование для таких целей Интернета. За два года в результате вмешательства надзорных органов прекратили работу более 100 подобных порталов.

Ранее стало известно, что в России на полгода могут ввести запрет на вывоз из страны дельфинов, морских свиней и китов. С соответствующей инициативой выступил Минсельхоз РФ. Введение запрета на вывоз китообразных необходимо для сохранения данного водного биоресурса и недопущения его перепродажи третьим лицам иностранного государства.