В Приангарье начат новый суд над маньяком, получившим два пожизненных срока

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Новое уголовное дело в отношении экс-милиционера Михаила Попкова, известного по прозвищу «ангарский маньяк», начал суд в Иркутской области. Ранее Попков уже был приговорён к двум пожизненным срокам за 81 убийство, однако в 2020 году он признался ещё в двух кровавых эпизодах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда.

По данным пресс-службы, судебный процесс назначен на 10:30 по местному времени (05:30 мск) 26 мая. Слушания проходят в закрытом режиме.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков действовал в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. В результате его задержали во Владивостоке в 2010 году. Была доказана его причастность к совершению 81 убийства и трёх покушений на жизнь женщин.

К первому пожизненному сроку Попкова приговорили в январе 2015 года за убийство 22 женщин. В декабре 2018 «ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок. По свидетельству психолого-психиатрической экспертизы, мотивом для преступлений была гомицидомания — патологическое стремление к совершению убийств. При этом Попков признан вменяемым.

В июне 2020 года стало известно, что маньяк признался в убийстве ещё двух женщин, которые совершил в Ангарске в период с 1995 по 1998 годы.

Ранее сообщалось, что «тулунскому маньяку» грозит пожизненное заключение за 27 изнасилований и два убийства.