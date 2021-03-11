Тулунскому маньяку грозит пожизненное за 27 изнасилований и два убийства

https://static.news.ru/photo/9adff51a-826a-11eb-aa4b-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Иркутской области

Так называемый тулунский маньяк с 1992-го, когда ему было 24 года, до момента задержания в январе 2019-го изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства, считают оперативники. Сперва фигурант подозревался в 11 изнасилованиях с 2001-го по 2012-й. Через шесть месяцев силовики выяснили, что он причастен ещё минимум к 13 преступлениям. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. В СУ СК РФ по Иркутской области отметили хладнокровность гражданина во время совершения злодеяний.

Поздним вечером мужчина подкарауливал одиноких женщин на пустых городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу, отводил в безлюдные места и насиловал, — цитирует представителей ведомства «КП-Иркутск».

Иногда он грабил жертв — уносил с собой их ценные вещи: кошельки, украшения, деньги. На два убийства тулунский маньяк мог пойти из-за боязни быть опознанным. Установить личность долго не могли из-за того, что женщины давали противоречивые показания по поводу внешности преступника. Основными приметами насильника были усы, коричневая кепка и запах солярки от одежды.

Жертвы также описывали его как мужчину от 40 до 65 лет. Но по таким приметам под подозрение попадал каждый шофёр, рабочий угольного карьера или котельной. Все изнасилования с одинаковым почерком объединили в серию только к 2010 году, но и после этого расследование долгое время не давало результатов — биологический материал с мест преступления анализировали, проводили опросы и тестирования населения.

Первые результаты появились после того, как в Тулун приехала оперативная группа, поймавшая ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего больше людей, чем Чикатило. Следователи повторно опросили пострадавших и свидетелей, составили фотороботы, которые развесили по городу и распространили в СМИ и социальных сетях.

В 2019 году в одном из этих портретов местный житель узнал своего соседа и сообщил об этом полицейским. Экспертиза показала, что ДНК задержанного полностью совпадает с ДНК преступника. Им оказался 51-летний бульдозерист с местного угольного разреза. У мужчины была жена и двое взрослых детей. Никто из них до последнего не верил, что отец и муж мог совершать такие преступления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении. Теперь у неё, по некоторым данным, наметился значительный прогресс.